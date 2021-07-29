В Казани мужчина выпал из окна многоэтажки

Фото: соцсети

В Казани на улице Фатыха Амирхана, 12 мужчина выпал из окна многоэтажки. Кадры, снятые пользователями, появились в социальных сетях.



Очевидцы отмечают, что перед падением мужчина разбивал окна и скидывал вещи из него. Мужчина упал с 15 этажа.

На прошлой неделе стало известно, что в горбольнице №5 в Набережных Челнах 48-летний мужчина погиб — он был в пьяном состоянии и выпал из окна. Медработники оказали ему экстренную помощь, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Маргарита Головатенко