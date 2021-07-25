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В Челнах мужчина погиб в ковидном госпитале, выпав из окна

01:27, 25.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах мужчина погиб в ковидном госпитале, выпав из окна
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В горбольнице №5 в Набережных Челнах 48-летний мужчина погиб — он был в пьяном состоянии и выпал из окна.

В горбольницу мужчину перевели из БСМП. Он был пьян. Также у него было множество ушибленных ран и подозрение на коронавирус, сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на медучреждение.

Ночью мужчина открыл окно и выпал с третьего этажа. Медработники оказали ему экстренную помощь, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, летом горбольницу №5 перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости в других регионах страны.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан
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