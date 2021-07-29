В Казани для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе изымут земельный участок и садовый дом
В Кировском районе Казани для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе изымут земельный участок и садовый дом. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии №28.
Изъятию путем выкупа для муниципальных нужд подлежат:
- земельный участок площадью 640 кв. м по адресу: СНТ КГУ НПП им. В.И. Ленина «Лагерная», участок 405 (кадастровый номер 16:50:190202:538);
- садовый дом №8 площадью 9,3 кв. м по адресу: СТ «Сад №2 ГК НПП им. Ленина», участок №8 (кадастровый номер 16:50:190202:2455).
В июне власти Казани постановили изъять для строительства участка дороги-дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор» 14 объектов. Это участки в садовых некоммерческих товариществах «Железнодорожник», «Сантехприбор», «Волга», НПО им. Ленина, КГУ НПП им. Ленина.
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