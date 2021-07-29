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Россиянин Климент Колесников завоевал бронзу Олимпиады на дистанции 100 м кролем

06:19, 29.07.2021
Россиянин Климент Колесников завоевал бронзу Олимпиады на дистанции 100 м кролем
Фото: olympic.org

Россиянин Климент Колесников на завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем, сообщает RT.

Спортсмен финишировал третьим, его результат — 47.44. Золотую медаль завоевал американец Кейлеб Дрессел, его результат — 47.02. Серебро выиграл австралиец Брианн Тросселл, показав время 47.08.

Ранее Колесников взял серебро на дистанции 100 метров на спине, показав результат 52,00. Золото тогда взял другой представитель России Евгений Рылов, проплыв расстояние за 51,98 секунды и установив рекорд Европы.

Вчера мужская сборная России завоевала «серебро» в баскетболе 3х3 на Олимпиаде-2020.

Маргарита Головатенко
СпортВодные виды спорта
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