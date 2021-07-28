В Ютазинском районе РТ умерших хоронят возле домов — видео

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В селе Старый Каразерик Ютазинского района Татарстана прямо возле домов жителей хоронят умерших людей. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кладбище находится в центре села больше 100 лет. Места осталось мало, поэтому сельские власти решили использовать по назначению каждый метр погоста.



Вплотную к заборам сейчас расположены 10 могил. Их могло бы быть больше, но местные жители обратились в прокуратуру. Они просят провести перезахоронение и огородить кладбище забором. Местные власти отмечают, что все действия нужно согласовать с родственниками умерших.