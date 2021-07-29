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Сегодня в Татарстане ожидаются грозы, порывистый ветер и до +25 градусов

05:25, 29.07.2021
Сегодня в Татарстане ожидаются грозы, порывистый ветер и до +25 градусов

В четверг, 29 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный умеренный, днем и вечером местами кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов, на востоке РТ — до +28˚. В Казани — от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +23—28 градусов.

Общество Татарстан
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