Сегодня в Татарстане ожидаются грозы, порывистый ветер и до +25 градусов
В четверг, 29 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный умеренный, днем и вечером местами кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов, на востоке РТ — до +28˚. В Казани — от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +23—28 градусов.Общество Татарстан
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