Площадку для выгула собак в казанском Горкинско-Ометьевском лесу закрыли на карантин

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу временно закрыли на карантин площадку для выгула собак. Это связано с эпидемией питомникового кашля.

Сейчас на площадке проводится обработка специальными дезинфицирующими средствами. Собак там нельзя выгуливать до 5 августа.

«Мы рассчитываем, что принятые нами меры помогут справиться с опасным заболеванием и совсем скоро мы снова откроем площадку для всех желающих», — говорится в сообщении в istagram-аккаунте Горкинско-Ометьевского леса.

Напомним, власти в июле анонсировали новый глобальный план — сделать Казань городом, где не будет бродячих животных. Уже сейчас сделаны первые шаги — заработала горячая линия по отлову безнадзорных собак, началась бесплатная стерилизация и вакцинация домашних Бобиков, стартовала акция «Найди нового друга!». Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина