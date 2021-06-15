Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Шуши декларацию о союзнических отношениях двух стран.

«Подписанное соглашение имеет историческое значение», — цитирует Алиева ТАСС.

Отмечается, что в декларации затронуты вопросы обороны и взаимопомощи. По словам Алиева, документ касается всех направлений сотрудничества между двумя странами. Они подписали его после встречи один на один.

В июне в Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь на границе в Гехаркуникской области. С таким заявлением выступили в Минобороны страны.

Алексей Нечаев