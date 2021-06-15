Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Шуши декларацию о союзнических отношениях двух стран.
«Подписанное соглашение имеет историческое значение», — цитирует Алиева ТАСС.
Отмечается, что в декларации затронуты вопросы обороны и взаимопомощи. По словам Алиева, документ касается всех направлений сотрудничества между двумя странами. Они подписали его после встречи один на один.
В июне в Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь на границе в Гехаркуникской области. С таким заявлением выступили в Минобороны страны.
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