В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 47 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние сутки коронавирус подтвердился у 47 человек. Из них один случай завозной, 46 — контактные. 24 пациента госпитализировано, остальные лечатся дома.

В Казани за минувшие сутки зарегистрировали 24 новых случая COVID-19, в Нурлатском и Чистопольском районах — по три. В Набережных Челнах, Аксубаевском, Алексеевском, Алькеевском, Лаишевском и Сармановском районах выявили по два случая коронавируса. По одному заболевшему зарегистрировали в Актанышском, Альметьевском, Бавлинском, Высокогорском и Лениногорском районах.

Всего на 28 июля в Татарстане подтвержден 23 771 случай COVID-19, сообщили в республиканском Минздраве. Выздоровели за весь период 21 116 человек, в том числе 36 — за минувшие сутки.



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Татьяна Демина