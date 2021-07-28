В России за сутки подтвердились 22 420 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки подтвердились 22 420 новых случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии коронавирусом заразились 6 195 232 россиянина.

Умерли за минувшие сутки 798 человек. За весь период в России жертвами коронавируса стали 156 178 пациентов, сообщает федеральный оперштаб.

Вылечились от COVID-19 за сутки 20 579 человек. Всего в стране выздоровели 5 547 529 пациентов.

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