Шлейхер и Кузнецов стали восьмыми в прыжках в воду на Олимпиаде-2020
Российская пара Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов заняли восьмое место в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Россияне до последнего прыжка претендовали на бронзовую награду, но сорвали свою заключительную попытку. Шлейхер проскочил момент отталкивания от трамплина и не смог сделать элемент, упав в воду лицом вниз.
За эту попытку россияне получили ноль баллов и заняли последнюю строчку в зачете.
Первое место в соревнованиях заняли китайцы. В тройку также вошли американцы и немцы.
После окончания соревнований партнер Шлейхера Евгений Кузнецов заявил, что не намерен обвинять татарстанца в сорванном прыжке. По его словам, такое могло произойти с любым из спортсменов.
Напомним, ранее Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзу в прыжках в воду на ОИ-2020.СпортВодные виды спорта
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