Шлейхер и Кузнецов стали восьмыми в прыжках в воду на Олимпиаде-2020

Российская пара Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов заняли восьмое место в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Россияне до последнего прыжка претендовали на бронзовую награду, но сорвали свою заключительную попытку. Шлейхер проскочил момент отталкивания от трамплина и не смог сделать элемент, упав в воду лицом вниз.

Фото: скриншот sports.ru

За эту попытку россияне получили ноль баллов и заняли последнюю строчку в зачете.

Первое место в соревнованиях заняли китайцы. В тройку также вошли американцы и немцы.

После окончания соревнований партнер Шлейхера Евгений Кузнецов заявил, что не намерен обвинять татарстанца в сорванном прыжке. По его словам, такое могло произойти с любым из спортсменов.

Напомним, ранее Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзу в прыжках в воду на ОИ-2020.