Строительство театра «Мастеровые» в Челнах планируют завершить в 2022 году

В Набережных Челнах продолжается строительство нового здания театра «Мастеровые». Работы планируется завершить в следующем году, к началу театрального сезона, сообщается в официальном instagram-аккаунте автограда.

На сегодняшний день работы на объекте завершены на 25%. На проект выделена пока половина необходимой суммы — 890 млн рублей.



скриншот/instagram.com/mycitychelny

Сцена нового театра будет 12-метровой. Рядом с учреждением появится парковка на 80 мест.

скриншот/instagram.com/mycitychelny

На работах по строительству театра задействовано 100 рабочих.

Весной строительство нового здания «Мастеровые» приостановилось, так как затянулось согласование проектной документации с представителями театра.



Тендер на строительство нового здания «Мастеровых» выиграла челнинская компания «Евростиль». Стоимость контракта составила 892,7 млн рублей, в ходе конкурсных процедур цена снизилась примерно на 4,5 млн рублей от начальной. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина