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Павлюченкова проиграла Бенчич в четвертьфинале по теннису на Олимпиаде-2020

10:25, 28.07.2021
Павлюченкова проиграла Бенчич в четвертьфинале по теннису на Олимпиаде-2020
Фото: vk.com/tennisrussia_ru

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в трех сетах в четвертьфинальном матче теннисного турнира на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио.

Поединок длился 2 часа 13 минут и завершился в пользу швейцарской теннисистки.

После вылета Павлюченковой в женской одиночной сетке турнира не осталось представительниц сборной России.

Напомним, среди мужчин свои выступления продолжают Даниил Медведев и Карен Хачанов, вышедшие сегодня в четвертьфинал Олимпиады-2020.

Спорт
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