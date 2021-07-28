Павлюченкова проиграла Бенчич в четвертьфинале по теннису на Олимпиаде-2020
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в трех сетах в четвертьфинальном матче теннисного турнира на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио.
Поединок длился 2 часа 13 минут и завершился в пользу швейцарской теннисистки.
После вылета Павлюченковой в женской одиночной сетке турнира не осталось представительниц сборной России.
Напомним, среди мужчин свои выступления продолжают Даниил Медведев и Карен Хачанов, вышедшие сегодня в четвертьфинал Олимпиады-2020.Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым