В России в августе могут вырасти цены на кофе

Фото: Максим Платонов (архив)

Поставщики кофе предупредили российских ретейлеров о повышении цен на кофе уже в августе. Об этом «Коммерсанту» рассказали в торговых сетях, в том числе в «Верном» и «Ленте».

По словам их представителей, речь идет об увеличении ценника в пределах 10% или 10–12%. Поставщики объясняют это резким удорожанием сырья. В частности, в некоторых компаниях говорят, что цены выросли на 70% из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.

Среди других причин повышения стоимости кофе поставщики называют увеличение стоимости упаковки продукта и затрат на логистику. Сети российских кофеен предполагают, что стоимость закупки кофейных зерен в 2022 году может вырасти на 40–50%.

Напомним, врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказывала ранее, что без вреда для здоровья можно пить не больше двух чашек кофе в день. При регулярном употреблении этого напитка в больших объемах есть вероятность формирования зависимости. Она со временем приводит к истощению нервной системы.



Татьяна Демина