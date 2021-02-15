Врач рассказала, сколько чашек кофе в день можно выпивать

Без вреда для здоровья можно пить не больше двух чашек кофе в день. Об этом RT рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

При регулярном употреблении этого напитка в больших объемах есть вероятность формирования зависимости. Она со временем приводит к истощению нервной системы. Пить кофе следует только во время приемов пищи. Также диетолог предупредила, что последняя чашка кофе должна быть не менее чем за шесть часов до сна.

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В прошлом году австралийские ученые пришли к выводу, что две чашки кофе в день могут спасти от рака печени.

Ранее «Реальное время» рассказало об основных видах кофеварок, их технологиях и различиях. Подробнее — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина