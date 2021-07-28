Веснина и Кудерметова вышли в полуфинал Олимпиады в парном теннисе

Российская пара Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал теннисного турнира на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В четвертьфинальном поединке россиянкам противостояли сестры Людмила и Надежда Киченок из Украины. Весь матч уложился в час игрового времени, за который Веснина и Кудерметова обыграли своих соперниц со счетом 6:2, 6:1.

В полуфинале россиянки могут выйти на чешскую пару — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова.

Напомним, в одиночном разряде у женщин осталась лишь одна представительница России. В борьбе за выход в полуфинал против Белинды Бенчич из Швейцарии сыграет россиянка Анастасия Павлюченкова.