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Веснина и Кудерметова вышли в полуфинал Олимпиады в парном теннисе

08:08, 28.07.2021
Веснина и Кудерметова вышли в полуфинал Олимпиады в парном теннисе
Фото: vk.com/tennisrussia_ru

Российская пара Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал теннисного турнира на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В четвертьфинальном поединке россиянкам противостояли сестры Людмила и Надежда Киченок из Украины. Весь матч уложился в час игрового времени, за который Веснина и Кудерметова обыграли своих соперниц со счетом 6:2, 6:1.

В полуфинале россиянки могут выйти на чешскую пару — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова.

Напомним, в одиночном разряде у женщин осталась лишь одна представительница России. В борьбе за выход в полуфинал против Белинды Бенчич из Швейцарии сыграет россиянка Анастасия Павлюченкова.

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