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Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде в Токио

09:33, 27.07.2021
Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде в Токио
Фото: vk.com/tennisrussia_ru

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла испанку Сару Соррибес Тормо (6:1, 6:3) в третьем раунде соревнований по теннису на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Благодаря этой победе россиянка пробилась в четвертьфинал теннисного турнира. Там Павлюченкова сыграет с победителем пары Белинда Бенчич — Барбора Крейчикова.

Напомним, остальные представительницы России в одиночном разряде среди женщин завершили свои выступления.

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