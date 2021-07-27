Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде в Токио
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла испанку Сару Соррибес Тормо (6:1, 6:3) в третьем раунде соревнований по теннису на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Благодаря этой победе россиянка пробилась в четвертьфинал теннисного турнира. Там Павлюченкова сыграет с победителем пары Белинда Бенчич — Барбора Крейчикова.
Напомним, остальные представительницы России в одиночном разряде среди женщин завершили свои выступления.Спорт
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