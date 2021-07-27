Байден заявил, что Россия пытается вмешаться в ход промежуточных выборов 2022 года в США

Россия уже сейчас пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов 2022 года в США. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Дезинформация о выборах в США становится все более серьезной проблемой. Байден сослался на данные разведки, согласно которым РФ уже якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на процесс грядущего волеизъявления, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

В начале июля Байден созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В числе прочего стороны обсудили кибератаки. Американский президент призвал Россию принять меры в отношении киберпреступников. Байден заявил Путину, что планирует дальше взаимодействовать по противодействию угрозам, связанным с вымогателями, базирующимися в России. Также он заявил, что США будут принимать необходимые действия для защиты своей инфраструктуры от кибератак.

В апреле этого года Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физлиц, которых связывают с приписываемым России вмешательством в выборы США. Среди объявленных ограничительных мер: высылка десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, запрет американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.



Татьяна Леухина