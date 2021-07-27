В европейской части России до конца месяца будут идти дожди

Фото: Максим Платонов (архив)

В центр европейской части России дождливая погода придет в среду. Она сохранится до конца июля, но со второй половины дня 29 июля осадки приобретут летний характер и будут комфортными. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду. В ночь на четверг осадки станут умеренными. В первой половине дня 29 июля дожди сохранятся.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— До конца месяца местами небольшие дожди будут летние, но погода будет вполне комфортной, — приводит ТАСС его слова.

Ранее Вильфанд сообщил, что в августе температуры воздуха будут достигать до +30 градусов.

