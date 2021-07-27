В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

В ближайшую неделю самыми жаркими днями в России могут стать 31 июля и 1 августа. В последний месяц лета температуры воздуха будут достигать до +30 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если проанализировать температурный фон за последние 15 лет, то оказывается, что и в середине августа бывают очень жаркие дни, около плюс 30 градусов, и даже в конце августа», — добавил эксперт.

Вильфанд заявил, что более точный прогноз на август в Гидрометцентре сформируют 30 июля, пишет «РИА Новости». Однако он заверил, что теплая погода сохранится и россиянам пока «рано провожать лето».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе в Татарстане ожидается неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер. Однако уже к началу августа в Татарстан вернется жара.



Татьяна Демина