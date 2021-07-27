В Татарстане на двух предприятиях ТЭК идет отток работников

По итогам первого полугодия 2021 года заметно снизилась численность работников на менделеевском заводе «Химзавод им. Карпова» и на казанском заводе резинотехнических изделий «КВАРТ». Об этом сегодня сообщил гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров в Доме правительства.

«Отток сотрудников на этих предприятиях стараются компенсировать повышением заработной платы», — пояснил он. По его словам, руководство «Химзавода им. Карпова» подняло заработную плату действующим работникам выше среднего по РТ.

Казанский завод «КВАРТ» пока не может этого сделать и «сохраняет отставание». В целом численность компаний нефтегазохимического комплекса «практически не изменилась», резюмировал Яруллин.

Луиза Игнатьева