В Татарстане нефтегазомихический комплекс показал рост в 2%

В Татарстане производство продукции базовых предприятий нефтегазохимического комплекса в первом полугодии выросло на 2% по сравнению с соответствующим уровнем 2020 года. Татнефть увеличила объем производства на 101% к уровню пандемийного года. Восстановительный рост, наряду с «Татнефтью», продемонстрировали шинный комплекс «Татнефти», менделеевский химзавод им. Карпова.

Рост показали нефтехимические предприятия. Так, ПАО «Нижнекамскнефтехим» не только выросло на 116% к пандемийному уровню, но и превзошло его на 102%. НКНХ оказался одним из лидеров по динамике промышленного роста. Хорошо сработал и «Нижнекамсктехуглерод» — 125% к уровню 2020 года. Уверенный рост в группе лидеров показали казанский завод резинотехнических изделий КВАРТ (114% к уровню 2020 года), «Нэфис Косметикс» — 110% , «Аммоний» — 105%, ТАНЕКО — 101%. «Они смогли увеличить выпуск даже по сравнению с доковидным 2019 годом», — отметил гендиректор ТНХИ-Х Рафинат Яруллин.

Это обусловлено восстановлением глобальной экономики и дефицитом отдельных видов крупнотоннажной продукции в мире, пояснил он.

Луиза Игнатьева