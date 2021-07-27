Татарстан оказался в числе регионов с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Суточный темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,21%. Это один из наименьших показателей среди российских регионов.

В этот список также вошли Москва (0,18%), Орловская (0,21%) и Кировская (0,24%) области. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

В Татарстане за последние сутки выявили 49 новых случаев COVID-19. Всего на 27 июля в республике зарегистрировано 23 724 зараженных коронавирусом.



В России за минувшие сутки подтвердились 23 032 новых случая COVID-19, выздоровели 20 116 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 172 812 человек, а выздоровевших — до 5 526 950 человек.

Самые свежие и актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире на утро 27 июля читайте в подборке «Реального времени».



Татьяна Демина