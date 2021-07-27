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Происшествия

В Германии прогремел взрыв на предприятии — объявлена «крайняя степень опасности»

12:26, 27.07.2021

В германском Леверкузене произошел мощный взрыв на мусоросжигающем предприятии. Власти объявили «крайнюю степень опасности».

Близлежащие дороги перекрыли. Населению приказали закрыть все окна, пишет немецкая газета-таблоид Bild. Взрыв подтвердила коммунальная компания Currenta.

На кадрах виден огромный столб черного дыма, который поднимается от места, где произошел взрыв.

В июле взрыв произошел на кухне четырехэтажной гостиницы, расположенной в центральной части Геленджика. Фрагменты здания после взрыва разбросало по проезжей части, припаркованные рядом автомобили оказались повреждены. Пострадали и погибли люди.

Татьяна Демина
Происшествия
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