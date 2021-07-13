В гостинице в Геленджике произошел взрыв газа — один человек погиб, трое пострадали

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В частной гостинице в Геленджике произошел взрыв газа. В результате погиб один человек, еще трое пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.



«По предварительным данным, в частной четырехэтажной гостинице произошел взрыв бытового газа», — сообщает ТАСС.

Взрыв произошел на кухне четырехэтажной гостиницы, расположенной в центральной части города. Фрагменты здания после взрыва разбросало по проезжей части, припаркованные рядом автомобили повреждены. Разрушены остекление и внутренние конструкции первого этажа гостиницы. На место выехал следователь. 50 человек эвакуировали.

Одного человека спасли из-под завалов.

Как уточняет RT, взрыв произошел в гостинице «Азалия».

Маргарита Головатенко