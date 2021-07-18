В Якутию на борьбу с природными пожарами направят два самолета Бе-200
По решению главы МЧС Евгения Зиничева в Якутию для ликвидации природных пожаров дополнительно направят два самолета Бе-200, сообщили в МЧС региона.
«В течение суток в г. Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, также ожидается прибытие второго самолета Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе продолжается тушение природных пожаров. Сложная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского районов.
Аэропорт Якутска из-за густого дыма, вызванного лесными пожарами, не принимает и не отправляет рейсы, сообщается на странице аэропорта в Instagram. Также приостановлено речное движение, написано на сайте правительства.
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