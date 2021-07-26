В Татарстане на этой неделе ожидаются дожди и грозы, жара вернется к выходным

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе в Татарстане ожидается неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер. Однако уже к выходным в Татарстан вернется жара, следует из сообщения на сайте Гидрометцентра РТ.

Во вторник, 27 июля, через Татарстан пройдет атмосферный фронт с дождями, местами с грозами и сильным ветром порывами до 15—20 м/с. Ночью ожидается +7... +12 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.

В среду, 28 июля, в восточных районах РТ ночью пройдет небольшой дождь. На день осадки не прогнозируются. Ночью температуры воздуха составят +8... +13 градусов, днем — +20... +25°С.

В четверг, 29 июля, ночью существенных осадков не ожидается, температуры составят +6... +11 градусов, на западе Татарстана — до +14°С. Днем пройдут дожди с грозами и сильным ветром 15—20 м/с. Температура воздуха составит от +21 до +26°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

В пятницу, 30 июля, в Татарстане местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью синоптики прогнозируют от +12 до +17°С, днем — от +23 до +28°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу, 31 июля, местами возможен небольшой дождь. Ночью ожидается +14... +19 градусов, днем — от +26 до +31°С.

Татьяна Демина