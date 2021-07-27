Россиян предупредили о способе кражи денег через розыгрыши в мессенджерах

Мошенники теперь выманивают деньги через якобы организованные мессенджерами розыгрыши призов. Их участникам обещают долларовые награды, за которые нужно заплатить «небольшую комиссию», поскольку перевод валюты внутри России запрещен.



Переходя по ссылке розыгрыша, пользователь переходит на фишинговый сайт, где сказано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов. Будущим участникам предлагают выбрать любой мессенджер, и сайт выдает размер приза от 10 до 500 долларов. Затем участнику пишет «администратор», который сообщает, что человек якобы попал в топ-100 пользователей соцсети и может получить еще несколько таких призов. Итоговая сумма «выигрыша» может составлять несколько тысяч долларов.

Российское законодательство запрещает переводы в иностранной валюте между резидентами, и «оператор банка» утверждает, что деньги следует конвертировать в рубли. Для этого нужно внести комиссию в несколько сотен рублей. Для оплаты человеку нужно ввести номер его банковской карты, имя владельца, срок действия и трехзначный код с оборотной стороны, а потом подтвердить операцию кодом из смс-сообщения. Так мошенники получают возможность похитить все деньги со счета жертвы.

Как советует зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, нужно всегда тщательно проверять информацию о конкурсах. Если не получается найти информацию об организаторе, лучше отказаться от участия. Если требуется оплатить «комиссию» или «взнос», делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах — об этом просят только мошенники. Следует помнить, что все организационные расходы должен брать на себя организатор, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Потери россиян от действий кибермошенников в I квартале текущего года составили почти 2,9 млрд рублей. Это примерно в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Головатенко