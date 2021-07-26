В Челнах парковку возле майдана сделают платной

В Набережных Челнах парковка на 450 машино-мест в районе майдана будет платной ночью.

Объект передали в ведение конноспортивной школы «Тулпар».

Стоимость парковки с 18.00 до 9.00 утра будет составлять 50 рублей. В остальное время она будет бесплатной, пишут «Челнинские известия».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

На минувшей неделе въезд на парковку у майдана рядом с 12-м комплексом перекрыли бетонными блоками. Так власти автограда пытаются решить проблемы с собирающейся на ней по ночам молодежью.



В Казани в этом году сеть парковок увеличат на 2,4 тысячи машиномест. Они появятся в границах улиц Яруллина, Волгоградской, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольской, Н. Назарбаева, С. Хакима, Газовой, Павлюхина и Агрономической.

Татьяна Леухина