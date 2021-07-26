Первый в России пункт вакцинации на базе офиса Сбера открылся в Казани

В отделении Сбера, расположенном в Казани по адресу ул. Пушкина, д. 4, открылся пункт вакцинации от коронавируса COVID-19. Любой посетитель отделения может поставить прививку. Ранее в отделениях Сбербанка вакцинироваться могли только сотрудники.

Вакцинацию будут проводить сотрудники Городской поликлиники №8, без предварительной записи, при наличии паспорта, медицинского и пенсионного полисов. Перед прививкой будет проводиться обязательный осмотр врачом с измерением температуры, уровня артериального давления, сбором анамнеза и сведений о контактах с инфицированными.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Вместе с Министерством здравоохранения Республики Татарстан мы открыли первый в стране прививочный пункт, который организован на базе офиса Сбера. Общественный пункт вакцинации на базе офиса Сбера — наш очередной шаг по защите населения от угрозы распространения коронавируса. На всех территориях обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка мы развернули активную работу по вакцинации наших сотрудников. 80% сотрудников Волго-Вятского банка Сбербанка, а это более 18,6 тысячи человек, прошли вакцинацию от COVID-19. И теперь мы пошли дальше, организовав пункт вакцинации в Казани, куда может обратиться абсолютно любой посетитель. Это первая такая инициатива по Сберу в стране. Надеюсь, что данный пункт вакцинации будет полезен жителям и гостям города и поможет региону эффективно продолжать прививочную кампанию для защиты населения от коронавирусной инфекции».

Владимир Жаворонков, заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани:

«Сбер сегодня — это экосистема, которая не ограничивается только своим полем деятельности, взаимодействуя с контрагентами и клиентами. То, что сегодня Сбер делает, открывая пункты вакцинации не только для своих сотрудников, но и для всех желающих вакцинироваться, для нас это, безусловно, огромная помощь!»

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»

