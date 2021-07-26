Первый в России пункт вакцинации на базе офиса Сбера открылся в Казани
В отделении Сбера, расположенном в Казани по адресу ул. Пушкина, д. 4, открылся пункт вакцинации от коронавируса COVID-19. Любой посетитель отделения может поставить прививку. Ранее в отделениях Сбербанка вакцинироваться могли только сотрудники.
Вакцинацию будут проводить сотрудники Городской поликлиники №8, без предварительной записи, при наличии паспорта, медицинского и пенсионного полисов. Перед прививкой будет проводиться обязательный осмотр врачом с измерением температуры, уровня артериального давления, сбором анамнеза и сведений о контактах с инфицированными.
Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Вместе с Министерством здравоохранения Республики Татарстан мы открыли первый в стране прививочный пункт, который организован на базе офиса Сбера. Общественный пункт вакцинации на базе офиса Сбера — наш очередной шаг по защите населения от угрозы распространения коронавируса. На всех территориях обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка мы развернули активную работу по вакцинации наших сотрудников. 80% сотрудников Волго-Вятского банка Сбербанка, а это более 18,6 тысячи человек, прошли вакцинацию от COVID-19. И теперь мы пошли дальше, организовав пункт вакцинации в Казани, куда может обратиться абсолютно любой посетитель. Это первая такая инициатива по Сберу в стране. Надеюсь, что данный пункт вакцинации будет полезен жителям и гостям города и поможет региону эффективно продолжать прививочную кампанию для защиты населения от коронавирусной инфекции».
Владимир Жаворонков, заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани:
«Сбер сегодня — это экосистема, которая не ограничивается только своим полем деятельности, взаимодействуя с контрагентами и клиентами. То, что сегодня Сбер делает, открывая пункты вакцинации не только для своих сотрудников, но и для всех желающих вакцинироваться, для нас это, безусловно, огромная помощь!»
Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
24 сентября 2020 года Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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