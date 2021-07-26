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В России за сутки коронавирусом заболел 23 239 человек

11:24, 26.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки коронавирусом заболел 23 239 человек
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 23 239 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 6 149 780 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 26 июля, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 16 200 пациентов, всего выздоровевших — 5 506 834 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 727 россиян. Всего от инфекции скончался 154 601 человек.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 51 новый случай COVID-19. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 675 случаев коронавируса.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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