В казанском Кремле рассказали подробности проведения I Игр стран СНГ

Фото: Максим Платонов (архив)

Завтра президент Татарстана Рустам Минниханов проведет заседание, посвященное организации в Казани в сентябре этого года Игр стран СНГ, сообщила сегодня на брифинге в Доме правительства руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова. Она напомнила, что это первые в истории Игры стран Содружества Независимых Государств.

Подготовка к ним ведется под руководством федерального оргкомитета, который возглавляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

На сами Игры, которые пройдут в Казани с 4 по 11 сентября, ожидается порядка 10 стран-участниц, которые будут соревноваться по 16 видам спорта. Приедут почти 1,5 тыс. спортсменов в возрасте до 23 лет, не считая официальных лиц в составе делегаций, волонтеров (их будет немногим меньше, чем самих спортсменов), судей-рефери и представителей СМИ.

Будет разыграно 180 комплектов медалей. В Играх планируют задействовать 11 спортивных объектов (большинство из построенных к Универсиаде 2013 года). Среди стран-участниц названы бывшие союзные республики: Белоруссия, Армения, Азербайджан и др.

Церемонию закрытия и открытия, отметила Галимова, планируется проводить на свежем воздухе. Это связано в том числе с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Пресс-секретарь президента РТ рассказала, что согласован целый план действий по предотвращению распространения коронавируса в период проведения Игр. Этим вопросом, по ее словам, занимаются профильные ведомства.

Игры стран СНГ должны были пройти в столице Татарстана в прошлом году с 20 по 27 августа, но были перенесены в связи с пандемией коронавируса на сентябрь текущего года. В феврале министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что мероприятие по-прежнему планируется провести в Казани: все участвующие в них страны поддерживают этот проект.

Любовь Шебалова