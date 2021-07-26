Ильдар Гильмутдинов о графе «национальность»: «СМИ поспешили сообщить, что Госдума обсуждает, — нет!»

Фото: Олег Тихонов

«Что приобретает гражданин, если пропишет национальность?»

Первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов прокомментировал «Реальному времени» появившиеся сообщения о возможном возвращении в паспорт графы «национальность».

Депутат от Татарстана пояснил, что речь прежде всего о представителях малых коренных народов, которые обращались в думский комитет с просьбой рассмотреть для них такую возможность. Но законодатели еще не прорабатывали данный вопрос, а лишь обсуждали с экспертным сообществом.

— Что касается всех национальностей, а не только малочисленных народов, тему надо обсуждать, для чего вводить эту графу в паспорте, что это даст? Тем более сейчас все уходит в цифровизацию. Какая в этом выгода, что приобретает гражданин, если он пропишет себе добровольно национальность? Тема на обсуждении, когда я аргументировал ее, сообщил, что у нас в Татарстане тоже есть вкладыш, в котором можно на татарском языке вписать имя, фамилию и отчество. Вот для чего это нужно, для меня лично, например? Это же не для того, чтобы показать свои амбиции, а потому что у нас в республике два государственных языка. Это же имена моих предков — фамилия, отчество на татарском. Я хочу, чтобы они были правильно написаны и звучали как при них. Для меня это в духовном, нравственном и историческом плане важно.

По мнению Гильмутдинова, введение этой графы в паспорте действительно помогло бы отдельным категориям граждан жить в соответствии со своим национальными традициями. Фото ndn.info

«Для малых коренных народов эта тема более актуальна»

В то же время, по мнению Гильмутдинова, введение этой графы в паспорте действительно помогло бы отдельным категориям граждан жить в соответствии со своим национальными традициями.

— Мы это обсуждали, когда рассматривали тему, связанную с малочисленными коренными народами. Для них эта тема актуальна потому, что в соответствии с федеральными законами и постановлениями правительства России они имеют определенные преференции — налоговые льготы, квоты на отлов рыбы, охоту и так далее. И, конечно, им нужно постоянно доказывать, что они имеют отношение к тому или иному этносу, который является малочисленным коренным народом. На этой почве у них постоянно возникают проблемы: то с правоохранительными органами, то с пограничниками. Вот когда мы это обсуждали, как быть, и возникла тема с наличием в паспорте графы «национальность», — пояснил Гильмутдинов.

Быстрого решения вопроса нет. Но даже в случае появления такой возможности для малочисленных коренных народов России указание в паспорте своей национальности не станет требованием, подчеркнул депутат.

— Конечно, это будет на добровольной основе. Мы приняли закон, решили, что будет формироваться некий реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Но тем не менее пока этого недостаточно. Потому что, возможно, не все захотят присутствовать в реестре, кто-то документы не подаст. Но ведь от этого они своих прав не лишаются. Поэтому для этих народов тема даже более актуальна — иметь в паспорте национальность: манси или ненцы.

«СМИ поспешили сообщить, что Госдума обсуждает, — нет, не об этом речь! А о том, что в отношении малочисленных народов это актуальная тема», — сказал Гильмутдинов. Фото duma.gov.ru

«Не назвал себя человек никем — никто не имеет права его принуждать»

При этом первый зампред думского Комитета по делам национальностей отметил, что единого мнения по этому вопросу нет и среди экспертов: «Кто-то говорит: зачем это нужно? То есть вопрос на обсуждении».

— СМИ поспешили сообщить, что Госдума обсуждает, — нет, не об этом речь! А о том, что в отношении малочисленных народов это актуальная тема, а в отношении всех — нужно взвесить, насколько это эффективно, востребовано и необходимо. Можно, в конце концов, провести мониторинг или опрос среди граждан — стоит ли это делать. Ничего в этом такого страшного нет, поэтому нужно спокойно этот вопрос изучить.

Возможно, введение такой графы в паспорте положило бы конец и спорам между татарами и башкирами на предмет национальной принадлежности в преддверии переписи? На этот вопрос Ильдар Гильмутдинов ответил так:

— В любом случае это должно быть добровольным решением гражданина — указывать свою национальность. Не назвал себя человек никем, не хочет он указывать — никто не имеет права его принуждать, хоть в паспорте, хоть при переписи. В законе это прописано.

Сам паспорт в бумажном виде может утратить свое значение с появлением цифровых документов. Фото: Олег Тихонов

При этом парламентарий отметил, что необходимость такой графы может отпасть вовсе, ведь и сам паспорт в бумажном виде может утратить свое значение с появлением цифровых документов.

Василя Ширшова