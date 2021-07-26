В Казани количество нарушений на стройплощадках снизилось почти вдвое

В первом полугодии в Казани количество нарушений на строительных площадках сократилось с 68 до 37. Сюда относятся отсутствие мойки колес и благоустроенного подъезда к стройплощадкам, сообщает мэрия города.



Это связано с уменьшением числа строек (со 165 до 137), отметил начальник Управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев. «Сейчас мы проводим работу со всеми крупными строительными организациями по оснащению городских строек более эффективным оборудованием», — сказал он.

Так, застройщикам предложили вместо ручных моек колес применять автоматические мойки эстакадного типа с оборотным водоснабжением, чтобы избежать выноса грязи на улицы со стройплощадок.

В городе отмечается повышение культуры производства при земляных работах. С 1 589 до 1 704 (7%) выросло количество выданных ордеров на разрытия. Нарушений зафиксировано на уровне первого полугодия прошлого года.

В Казани за первые шесть месяцев 2021 года сотрудники Управления административно-технической инспекции составили 2 698 протоколов по фактам нарушения городских правил благоустройства. 57% из них связаны с несоответствием или отсутствием адресных аншлагов.

Маргарита Головатенко