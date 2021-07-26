В Удмуртии два татарстанца на угнанном авто украли из магазина деньги, сигареты и алкоголь

В магазин в деревне Большие Сибы проникли неизвестные и украли деньги, сигареты и алкоголь на общую сумму в 60 тысяч рублей, сообщает МВД по Удмуртии.



Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что неизвестные проникли в магазин, разбив окно. Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением.

Сотрудники уголовного розыска установили марку и номер автомобиля, на котором уехали подозреваемые. Оказалось, что машина угнана за день до кражи в магазине и принадлежит жителю Татарстана.

Полицейские Удмуртии совместно с сотрудниками МВД по Челнам задержали двух 19-летних челнинцев. Ранее они уже были судимы за аналогичные преступления. Их доставили в изолятор временного содержания в Удмуртии. За совершенное ими преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах за 6 месяцев текущего года в общественных местах города зарегистрировали 1 433 преступления, за 6 месяцев 2020 года было зафиксировано 1 483. Снижение составило 3,4%.

Маргарита Головатенко