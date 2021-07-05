В Набережных Челнах снизилось количество преступлений на улицах на 17%

В Набережных Челнах за 6 месяцев текущего года в общественных местах города зарегистрировали 1 433 преступления, за 6 месяцев 2020 года было зафиксировано 1 483. Снижение составило 3,4%. На улицах автограда количество преступлений снизилось на 17%, с 910 до 755, доложил начальник полиции Управления МВД России по городу Набережные Челны Михаил Чекмарев.

Фото: realnoevremya.ru

Большую помощь в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности оказывает АПК «Безопасный город». Сейчас к серверу системы подключены 2, 6 тыс. видеокамер, в том числе в местах массового отдыха граждан и на улицах — 655 видеокамер.

За полгода с помощью камер полицейские раскрыли 191 преступление и пресекли 1301 административное правонарушение, передает пресс-служба мэрии Челнов.

В июне сообщалось, что в Набережных Челнах увеличилось число детей, поставленных на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. В основном несовершеннолетние совершают кражи из магазинов. При этом чаще они действуют группами по два и более человек, а это уже тяжкое преступление.

Татьяна Леухина