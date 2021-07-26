Казанец подозревается в убийстве сожителя матери

Следственными органами Следкома РФ по Татарстану в отношении 31-летнего жителя города Казани возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ.

По версии следствия, вечером 24 июля 2021 года подозреваемый отмечал день рождения матери в квартире одного из домов по улице Красной Позиции. Во время распития спиртных напитков сожитель женщины потребовал, чтобы мужчина переехал из квартиры. Женщина также требовала этого. Подозреваемый взял на кухне нож и трижды ударил им 60-летнего мужчину — он умер до приезда медиков.

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Причастность к совершению преступления подозреваемый признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В Болгаре в квартире одного из домов 5 июля этого года было обнаружено тело 82-летней женщины. Следственными органами Следкома РФ по РТ возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. 54-летний татарстанец подозревается в убийстве матери.

Алексей Нечаев