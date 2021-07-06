Татарстанец подозревается в убийстве матери

В Болгаре в квартире одного из домов 5 июля этого года было обнаружено тело 82-летней женщины. Следственными органами Следкома РФ по РТ возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Был задержан 54-летний сын потерпевшей — он дал признательные показания. Мужчина рассказал, что убил мать, ударив ее лезвием от бритвенного станка. По предварительным данным, у подозреваемого есть психическое заболевание, сообщил помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан.

Следствие обратилось в суд с ходатайством, чтобы заключить мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Алексей Нечаев