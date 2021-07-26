Имущество челнинского «КамгэсЗЯБ» выставляют на торги почти за 455 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Имущество челнинского завода «КамгэсЗЯБ» выставляют на торги за 453,5 млн рублей по решению Арбитражного суда Татарстана. Планируется продать 13 лотов.



Стартовая цена имущественного комплекса предприятия, в состав которого вошли 1 627 единиц имущества, определена в 419,6 млн рублей. Остальные лоты представляют из себя автомобили и спецтехнику, промышленное оборудование, мебель, офисную технику, спецодежду, сырье и т.п.

На аукцион выставят в том числе и имущество, находящееся в залоге у банка, пишут «Челнинские известия». Дата проведения торгов пока не определена.

Покупатель оборудования завода должен продолжить использовать его для теплоснабжения и водопроводно-канализационного обслуживания социально-значимых объектов в объемах, необходимых для их функционирования.



Напомним, имущественный комплекс «КамгэсЗЯБа» в рамках банкротства оценили в 450,56 млн рублей. Предприятие — старейшее в автограде, производило ячеистый бетон. Завод входит в ХК «Ак Барс» Ивана Егорова, подал на собственное банкротство еще в ноябре 2019 года. Работу «КамгэсЗЯБ» прекратил в декабре 2020 года, тогда же суд вынес решение о банкротстве предприятия. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина