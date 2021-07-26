Имущество челнинского «КамгэсЗЯБ» выставляют на торги почти за 455 млн рублей
Имущество челнинского завода «КамгэсЗЯБ» выставляют на торги за 453,5 млн рублей по решению Арбитражного суда Татарстана. Планируется продать 13 лотов.
Стартовая цена имущественного комплекса предприятия, в состав которого вошли 1 627 единиц имущества, определена в 419,6 млн рублей. Остальные лоты представляют из себя автомобили и спецтехнику, промышленное оборудование, мебель, офисную технику, спецодежду, сырье и т.п.
На аукцион выставят в том числе и имущество, находящееся в залоге у банка, пишут «Челнинские известия». Дата проведения торгов пока не определена.
Покупатель оборудования завода должен продолжить использовать его для теплоснабжения и водопроводно-канализационного обслуживания социально-значимых объектов в объемах, необходимых для их функционирования.
Напомним, имущественный комплекс «КамгэсЗЯБа» в рамках банкротства оценили в 450,56 млн рублей. Предприятие — старейшее в автограде, производило ячеистый бетон. Завод входит в ХК «Ак Барс» Ивана Егорова, подал на собственное банкротство еще в ноябре 2019 года. Работу «КамгэсЗЯБ» прекратил в декабре 2020 года, тогда же суд вынес решение о банкротстве предприятия. Подробнее — в материале «Реального времени».
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