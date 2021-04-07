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На портале госуслуг пополнить транспортную карту можно через систему быстрых платежей

12:26, 07.04.2021
На портале госуслуг пополнить транспортную карту можно через систему быстрых платежей
Фото: ﻿digital.tatarstan.ru

На портале госуслуг Татарстана начали внедрять систему быстрых платежей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Уже сегодня татарстанцы могут пополнить баланс транспортной карты через QR-код. Сделать это можно, выбрав на портале страницу сервиса «Пополнить транспортную карту». Необходимо будет указать номер транспортной карты, ввести желаемую сумму и нажать «Оплатить» через СПБ. С помощью мобильного приложения банка необходимо навести камеру телефона на появившийся на экране QR-код и совершить оплату.

Провести оплату через систему быстрых платежей можно через мобильное приложение любого банка, подключенного к СБП.

В ведомстве отмечают, что систему быстрых платежей собираются расширить и на другие сервисы и услуги, представленные на портале.

Ранее портал госуслуг Татарстана вывел для всех пользователей портала новый дизайн. Интерфейс портала не менялся с 2010 года. Белый цвет сменил синюю гамму, дизайн стал более минималистичным, с большим количеством свободного пространства на экране.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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