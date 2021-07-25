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В Татарстане ночью похолодает до +6 градусов

16:43, 25.07.2021
В Татарстане ночью похолодает до +6 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстан этой ночью придет похолодание до +6 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Существенных осадков не прогнозируется. Минимальная температура воздуха ночью составит +6..+11 градусов. Днем потеплеет до +25 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минувшей ночью в республике температуры опустились до +7 градусов.

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев предупреждал татарстанцев о том, что 24 и 25 июля в Татарстане станут самыми холодными днями второго летнего месяца. Это связано с тем, что республика находится под влиянием циклона. Холодный атмосферный фронт приводит к понижению температуры и приносит осадки

Общество Татарстан
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