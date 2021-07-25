Путин заявил, что Россия постоянно и успешно совершенствует вооружения ВМФ

Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав и постоянно и успешно совершенствует вооружения ВМФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Страна прошла колоссальный путь развития от «скромного петровского ботика» до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, отметил глава государства. У РФ появилась эффективная морская авиация дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, у которых до сих пор нет мировых аналогов.

Фото: kremlin.ru

На сегодняшний день у Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны и национальных интересов. Путин подчеркнул, что ВМФ может обнаружить любого соперника и нанести удар, пишет ТАСС.

Сегодня в России проходят торжественные военно-морские парады в честь дня ВМФ. В них принимают участие 13 татарстанских кораблей, причем четыре из них задействованы в главном военно-морском параде страны в Санкт-Петербурге.

