В Казани в яхт-клубе ночью сгорел катер

Фото: МЧС по РТ

В Казани на акватории яхт-клуба «Волжская гавань» на улице 2-я Старо-Аракчинская, у дома №11 загорелся катер, вызов поступил в МЧС в 23.08, сообщает МЧС по РТ.



В 23.18 на место прибыло первое пожарное подразделение. Горел пришвартованный к берегу катер марки «DoraI 295 Prestancia».

В 23.32 пожар был локализован, в 23.34 ликвидировано открытое горение на ориентировочной площади 25 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации последствий пожара привлекались от РСЧС 26 человек и шесть единиц техники. , В том числе от МЧС 18 человек и 4 ед. техники.

Фото: МЧС по РТ

В Альметьевском ТЦ «Панорама» на улице Ленина накануне вечером сработала автоматическая пожарная сигнализация. Вызов оказался ложным.

Маргарита Головатенко