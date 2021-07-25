В Альметьевске вечером из торгового центра эвакуировали 180 человек из-за сработавшей пожарной сигнализации
В Альметьевском ТЦ «Панорама» на улице Ленина накануне вечером сработала автоматическая пожарная сигнализация, сообщение в экстренные службы поступило 21.59.
Пожарные прибыли на место и провели эвакуацию посетителей и персонала из здания ТЦ. После проверки всех помещений пожарные заключили, что вызов оказался ложным, сообщает МЧС по РТ.
В марте в главном здании Казанского федерального университета прошла эвакуация из-за ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации.
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