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В Альметьевске вечером из торгового центра эвакуировали 180 человек из-за сработавшей пожарной сигнализации

09:08, 25.07.2021
В Альметьевске вечером из торгового центра эвакуировали 180 человек из-за сработавшей пожарной сигнализации
Фото: МЧС по РТ

В Альметьевском ТЦ «Панорама» на улице Ленина накануне вечером сработала автоматическая пожарная сигнализация, сообщение в экстренные службы поступило 21.59.

Пожарные прибыли на место и провели эвакуацию посетителей и персонала из здания ТЦ. После проверки всех помещений пожарные заключили, что вызов оказался ложным, сообщает МЧС по РТ.

В марте в главном здании Казанского федерального университета прошла эвакуация из-за ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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