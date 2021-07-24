Перед матчем «Рубин» — «Спартак» у «Ак Барс Арены» образовалась огромная очередь — видео

В Казани перед матчем «Рубин» — «Спартак» у «Ак Барс Арены» образовались очереди. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Заполняемость стадиона на матче составит не более 30%.

Очередь к стадиону начинается от подземного перехода. По данным нашего корреспондента, это связано с тем, что открыт пока только один вход. Позже обещали открыть все.



Игра начнется в 20.00 по мск. Матч на «Ак Барс Арене» пройдет со зрителями. Вчера в Роспотребнадзоре заявили, что в Татарстане допускается проведение массовых спортивных мероприятий, в которых принимают участие до 500 человек, включая игровой и судейский состав, обслуживающий персонал. Управление Роспотребнадзора по РТ направляло в Кабмин свои предложения по проведению этого матча.

