Комитет ЮНЕСКО попросил Турцию представить отчет об охране «Айя-Софии»

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал от Турции представить к 2022 году отчет о действиях по охране мечети «Айя-София» в Стамбуле. Об этом пишет агентство «Франс Пресс».

Турция должна представить отчет к 1 февраля следующего года. ЮНЕСКО выразило озабоченность преобразованием собора Святой Софии в мечеть и его последствиями.

Фото: pxhere.com

В июле прошлого года Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о смене статуса «Айя-Софии» с мечети на музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после этого подписал указ о превращении храма в мечеть. В тот же день из «Айя-Софии» прозвучал первый призыв на намаз.

24 июля впервые за 86 лет в храме состоялся пятничный намаз, который длился почти сутки. «Реальное время» рассказывало, как это было. В августе прошлого года СМИ сообщали о том, что правительство Турции предоставило статус мечети Монастырю Хора в Стамбуле с византийской церковью Христа Спасителя в Полях. Это еще один памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

