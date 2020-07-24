Первый пятничный намаз в «Айя-Софии» почти за век: как это было

Впервые за 86 лет

Сегодня в Стамбуле впервые за 86 лет состоялся коллективный пятничный намаз (джума) под куполом мечети «Айя-София», которую православные по-прежнему именуют собором Святой Софии. В богослужении принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — инициатор возвращения храму статуса мечети. Управление по делам религии (Diyanet) назначило трех имамов и пять муэдзинов для службы в мечети «Айя-София».

Стоит отметить, что турецкий лидер еще за сутки опубликовал в Twitter фотографию внутреннего убранства мечети, а с утра разместил фото храма снаружи и поздравил своих подписчиков с благословенной пятницей.

Уже после молитвы он выложил в своем youtube-канале двухчасовое видео: священнослужители читают Коран, совершают зикры (поминания Аллаха). К слову, суру «Аль-Фатиха» и первые аяты суры «Аль-Бакара» наизусть прочитал Эрдоган, сидевший в первом ряду. Потом муэдзин с минарета произнес азан (призыв на молитву). Имам выступил с хутбой (проповедью), а после был совершен коллективный джума-намаз. После молитвы народ начал расходиться.

В молельном зале сидели мужчины в костюмах, с галстуками. Вероятно, чиновники, политики и бизнесмены. А на прилегающей к мечети площади — уже остальные верующие, в джинсах, футболках, ярких рубашках. Поскольку опасность заражения коронавирусом не миновала, социальная дистанция между молящимися выдерживалась четко. На лицах присутствующих были медицинские маски.

Всем прихожанам раздали бутылочки с водой и текст решения султана Мехмеда Фатиха II о передаче храма правоверным до Судного дня.

На улицах близ «Айя-Софии» установили пункты контроля для обеспечения безопасности людей. По сообщениям турецких СМИ, на дежурство вышли 17 тысяч полицейских. В историческом центре города дежурили 736 медиков, стояли более 100 карет скорой помощи, а в воздухе летал санитарный вертолет.

Эрдоганова победа

После того как турецкие власти объявили о намерении вернуть музею статус мечети, как в самой стране, так и за пределами разгорелись нешуточные страсти. Озабоченность выразили представители научных, музейных, исторических, религиозных и политических кругов по всему миру. Первыми ласточками стали чтение Корана внутри храма и произнесение азана с пристроенных башен.

В июне греческий МИД заявил, что чтение Корана в стенах этого здания является оскорблением религиозных чувств христиан. Вопрос обсуждался и в Госдуме РФ. А в Русской православной церкви Московского патриархата отметили, что превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть способно «повлиять на ход истории».

В начале июля парламент Турции аннулировал решение от 1934 года, подписанное Мустафой Кемалем Ататюрком о музейном статусе собора. Тогда же Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что первые мусульманские богослужения в соборе предполагается провести 24 июля. Впрочем, президент подчеркнул, что не собирается учитывать мнения других стран, в этом вопросе он руководствуется желанием своего народа. Более того, решение 1934 года он назвал «актом предательства истории» и «противозаконным».

По мнению экспертов, так Эрдоган стремится укрепить свой авторитет в мусульманском мире. Фото tccb.gov.tr

По мнению экспертов, так Эрдоган стремится укрепить свой авторитет в мусульманском мире, невзирая на возмущение со стороны христианских общин. Кроме того, этим шагом он пытается нанести удар по позициям кемалистов (в первую очередь по Республиканской народной партии), которые обеспокоены отходом руководства страны от светских устоев, закрепленных еще Ататюрком. Слова Эрдогана о «предательстве» со стороны Кемаля они жестко раскритиковали.

Музей остается

При этом генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан рассказал нашему корреспонденту, что функции музея по-прежнему сохранятся. И посещать его теперь можно бесплатно.

— «Айя-София» стала мечетью после завоевания Константинополя. И в 1934 году, как мы знаем, этот храм был превращен в музей. Когда мечеть имела статус музея, с туристов брали оплату за посещение объекта. Теперь, когда храм вернул себе статус мечети, оплата с посетителей взиматься не будет. Мы понимаем, какое значение в истории имеет «Айя-София». Мы продолжим сохранять это наследие и передавать следующим поколениям, — объяснил дипломат.

Исмет Эрикан рассказал нашему корреспонденту, что функции музея по-прежнему сохранятся. Фото Рината Назметдинова

Что касается христианских фресок и мозаики, то, по словам Эрикана, во время молитв их будут занавешивать, поскольку совершать намаз на изображение живых существ шариат не позволяет. В остальное время их будут открывать для туристов.

Тимур Рахматуллин