От Альметьевска планируют построить железнодорожную ветку длиной 8 км

Фото: Миндортранс РТ

В Альметьевске рассмотрят вопрос строительства ветки длиной около 8 км от Альметьевска по итогам визита министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова в город.



Министр в рамках поездки объехал Куйбышевскую железную дорогу: станции Альметьевская, Калейкино и Кульшарипово. Ханифов посетил Альметьевск, чтобы определить мероприятия для развития пригородного пассажирского сообщения в Татарстане.

Президент РТ Рустам Минниханов поставил задачи взаимодействия органов власти республики и Куйбышевской железной дороги. В этом вопросе требуется принять оптимальные решения для организации грузовых и пассажирских потоков.

Перрон в черте Альметьевска позволит жителям за короткое время добраться до Бугульмы, Набережных Челнов и Ижевска, сообщает Миндортранс РТ.

Фото: Миндортранс РТ

В Нижнем Новгороде в следующем году может начаться строительство новых станций метрополитена. В городе планируется построить четыре новые станции — «Оперный театр» и «Сенная», которые продлят Автозаводскую линию, а также «Варя» и «Сормовская», которые в перспективе будут продолжением Сормовской линии.

Маргарита Головатенко