В Татарстане заключенного перевели из исправительной колонии в тюрьму за многочисленные нарушения порядка

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане осужденного признали злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания в ИК-5 УФСИН России по РТ. В связи с этим его перевели в тюрьму на 3 года. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Речь идет об Александре Никишине, осужденным в 2011 году за убийство сопряженное с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Десять лет назад Верховный суд РТ назначил ему 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

За время нахождения там к осужденному применили 78 дисциплинарных взысканий, в том числе 46 выговоров. 25 раз его выдворяли в штрафной изолятор и семь раз переводили в помещение камерного типа, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре 2020 года житель республики напал на сотрудника исправительной колонии в Оренбургской области, где отбывал наказание. В суде установили, что он сделал это, когда находился в помещении для сушки белья, и этим самым хотел дезорганизовать работу учреждения.



Татьяна Демина