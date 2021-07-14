В колонии Оренбуржья осужденный татарстанец напал на сотрудника

Житель Татарстан в ноябре 2020 года напал на сотрудника исправительной колонии в Оренбургской области, где отбывал наказание, сообщает областной суд.



В суде установили, что он сделал это, когда находился в помещении для сушки белья, и этим самым хотел дезорганизовать работу колонии.

Его приговорили к лишению свободы на 2 года, по совокупности приговоров осужденному окончательно назначили наказание в виде лишения свободы на срок в 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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В Арском районе Татарстана местного жителя наказали восемью месяцами исправительных работ за оскорбление полицейского. Мужчина, будучи пьяным, публично оскорбил сотрудника полиции неприличными словами в городском парке Арска. Обвинение в отношении нарушителя поддержала прокуратура района. Суд приговорил его к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства.

Маргарита Головатенко